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14:45, 27 марта 2017 366

На «Институтскую субботу в Политехе» пришло более трехсот рязанских школьников

На «Институтскую субботу в Политехе» пришло более трехсот рязанских школьников

25 марта в «Политехе» прошла очередная «Институтская суббота». В этот день вуз посетило около трехсот старшеклассников и их родителей. По сложившейся традиции их приветствовал директор института Игорь Мурог.

«Наше здание историческое, когда-то здесь была первая мужская гимназия. По его лестницам поднимались три Российских императора. В этих стенах учились такие известные люди, как Ершов, Полонский, Кравков, сейчас в вузе открыты их именные аудитории. Сдавал в гимназии экзамены на звание учителя Циолковский, и совсем скоро состоится открытие аудитории, посвященной ему. Я хочу, чтобы и вы, молодые, вступили под своды нашего вуза, что бы вы стали продолжателями славной истории нашей страны», — сказал он.

Высокую оценку институту дали и почетные гости: министр труда и занятости Рязанской области Юлия Рокотянская и заместитель министра промышленности, инновационных и информационных технологий области Андрей Гудов. В своем приветственном слове они подчеркнули значимость инженерных профессий для промышленных предприятий региона, а значит и востребованность выпускников политехнического института.

После старшеклассников и их родителей ждала экскурсия по институту, знакомство с именными аудиториями и музеем вуза, мастер-классы, конкурсы, а в заключении чаепитие в кафе «Политех», где общение гостей с директором вуза продолжилось, но уже в неформальной обстановке.


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4 часа назад
Застройщик повышенной надежности

Застройщик повышенной надежности

Ведущие девелоперы рязанского региона все активнее делают ставку не на краткосрочные проекты, а на комплексную застройку крупных микрорайонов.

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