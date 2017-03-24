В Старожиловском районе двое друзей украли аккумулятор из «ГАЗели». Об этом сообщили в
В полицию обратился 49-летний житель села Ивановское Старожиловского района. Он рассказал, что утром заметил на своем автомобиле «ГАЗель» следы взлома капота. Выяснилось, что ночью злоумышленники похитили из автомобиля аккумулятор.
Стражи порядка опросили жителей соседний домов и выяснили, что ночью по улице ездил автомобиль. Оперативники выяснили, что машина принадлежит 20-летнему местному жителю.
При осмотре дома и машины парня полицейские обнаружили в салоне авто похищенный аккумулятор. Также полицейкие установили, что к краже кроме 20-летнего местного жителя причастен 16-летний рязанский подросток.
Накануне приятели употребляли спиртное, а затем решили украсть аккумулятор. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.