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11:02, 24 марта 2017 230

Прио-Внешторгбанк запустил спецакцию по ипотеке на готовое жилье

Прио-Внешторгбанк запустил спецакцию по ипотеке на готовое жилье

С 21 марта в Прио-Внешторгбанке действует новая акция «Ипотека на готовое жилье 11,9%". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Только до 31 мая 2017 года все желающие стать собственниками готовых квартир, домов с земельными участками, пентхаусов и таунхасов смогут оформить кредит по специальной ставке — от 11,9% годовых.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости недвижимости и может быть оплачен частично или полностью средствами материнского капитала. Срок кредитования — до 20 лет.

Заемщику не нужно страховать свою жизнь и трудоспособность. Для осуществления платежей выстраивается удобный график, а также у клиента всегда остается возможность погасить кредит досрочно без каких-либо штрафов и санкций.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка и по телефону: +7 (4912) 200-003.


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