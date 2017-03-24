Прио-Внешторгбанк запустил спецакцию по ипотеке на готовое жилье

С 21 марта в Прио-Внешторгбанке действует новая акция «Ипотека на готовое жилье 11,9%". Об этом сообщает пресс-служба банка.
Только до 31 мая 2017 года все желающие стать собственниками готовых квартир, домов с земельными участками, пентхаусов и таунхасов смогут оформить кредит по специальной ставке — от 11,9% годовых.
Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости недвижимости и может быть оплачен частично или полностью средствами материнского капитала. Срок кредитования — до 20 лет.
Заемщику не нужно страховать свою жизнь и трудоспособность. Для осуществления платежей выстраивается удобный график, а также у клиента всегда остается возможность погасить кредит досрочно без каких-либо штрафов и санкций.
Подробнее об условиях акции можно узнать на