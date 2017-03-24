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13:10, 24 марта 2017 342
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Будущий миллиардный молокозавод в Рязанской области могут разбить на несколько

Будущий миллиардный молокозавод в Рязанской области могут разбить на несколько

Вместо одного молочного комплекса в Рязанской области могут на тайские деньги построить несколько. Об этом рассказал врио губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.

Он напомнил, что изначально проект предполагал создание комплекса на 80 тысяч голов, какие сейчас есть только в Китае. «У нас другие условия, другая логистика, другие возможности, — отметил политик. — Я им сказал: „Зачем строить один на 80, если можно четыре по 20?“». Сейчас новые варианты обсуждаются с Российским фондом прямых инвестиций.

Напомним, в мае 2016 года Рязанская область, тайский холдинг CPGroup и РФПИ подписали соглашение о строительстве молочного комплекса мощностью до 400 тысяч тонн продукции в год. Стоимость проекта оценивается в миллиард долларов.


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