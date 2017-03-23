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10:28, 23 марта 2017 534
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В Ермиши пенсионер угнал велосипед у продавщицы

В Ермиши пенсионер угнал велосипед у продавщицы

В Ермиши задержали 60-летнего мужчину за кражу велосипеда. Нарушитель угнал его у продавщицы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 38-летняя пострадавшая. По ее словам, приехав на работу, она оставила велосипед у витрины магазина. Во время работы женщина наблюдала за своим транспортным средством, но момент кражи не заметила.

Участковый опросил местных жителей, но они ничего подозрительного не видели. Тогда он обошел улицы поселка и заметил злоумышленника. Полицейский сфотографировал велосипед на телефон и отправил снимок пострадавшей, которая опознала похищенное.

Отмечается, что злоумышленник отрицал все предъявленные обвинения. Однако во время беседы с участковым запутался и был вынужден признаться.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.


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