В сети появилось видео пожара в Солотче

Телеканал «ТКР» снял сюжет о пожаре в Солотче. Сюжет вышел в эфир в среду, 22 марта.
Напомним, на улице Школьной в Солотче
По словам местных жителей, в момент возгорания в хозяина в доме не было.
Ранее
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Телеканал «ТКР» снял сюжет о пожаре в Солотче. Сюжет вышел в эфир в среду, 22 марта.
Напомним, на улице Школьной в Солотче
По словам местных жителей, в момент возгорания в хозяина в доме не было.
Ранее
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О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.