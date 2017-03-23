В России запустят производство обновленного Nissan Qashqai

Новая модель Nissan Qashqai, дебютировавшая на автосалоне в Женеве, будет выпускаться на петербургском заводе, пишет «
Как сообщают СМИ, о выпуске обновленной иномарки на мощностях российского завода заявил вице-президент по продуктовому планированию Nissan в Европе Понц Пандикутира.
Когда именно новинка сойдет с конвейера в Петербурге Пандикутира не рассказал. Пока известно только, что в европейских странах обновленный Qashqai поступит в продажу летом нынешнего года. На российском рынке автомобиль появится не ранее 2018 года.
Обновленный кроссовер имеет новую подвеску и рулевое управление. А также — комплекс технологий автономного вождения начального уровня.