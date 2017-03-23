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9:44, 23 марта 2017 163
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В России запустят производство обновленного Nissan Qashqai

В России запустят производство обновленного Nissan Qashqai

Новая модель Nissan Qashqai, дебютировавшая на автосалоне в Женеве, будет выпускаться на петербургском заводе, пишет «Экономика сегодня».

Как сообщают СМИ, о выпуске обновленной иномарки на мощностях российского завода заявил вице-президент по продуктовому планированию Nissan в Европе Понц Пандикутира.

Когда именно новинка сойдет с конвейера в Петербурге Пандикутира не рассказал. Пока известно только, что в европейских странах обновленный Qashqai поступит в продажу летом нынешнего года. На российском рынке автомобиль появится не ранее 2018 года.

Обновленный кроссовер имеет новую подвеску и рулевое управление. А также — комплекс технологий автономного вождения начального уровня.


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