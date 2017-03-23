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9:33, 23 марта 2017 346
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В четверг холодной воды не будет на пяти рязанских улицах

В четверг холодной воды не будет на пяти рязанских улицах

В четверг холодной воды не будет на пяти рязанских улицах. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

С 09:30 до 16:00 отключат холодную воду по следующим адресам:

  • проезд Машиностроителей дом №9, дом №12, дом №14/7, дом №11/9;
  • улица Есенина дом №53/13;
  • улица Горького дом №5 (пожарная часть), дом №11, дом №14 (дом печати Рязанские ведомости), дом №22, дом №22 строение 1 (детский сад №111).

С 9:00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

  • улица Колхозная дом №10 корпус 1, дом №12, дом №14, дом №14 корпус 1, дом №16;
  • улица Маяковского дом №7а, дом №9 корпус 1.

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1 день назад
В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

В рязанской «Теплосети» рассказали о своей работе в отопительный сезон

О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.

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