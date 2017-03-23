В четверг холодной воды не будет на пяти рязанских улицах. Об этом сообщили на
С 09:30 до 16:00 отключат холодную воду по следующим адресам:
- проезд Машиностроителей дом №9, дом №12, дом №14/7, дом №11/9;
- улица Есенина дом №53/13;
- улица Горького дом №5 (пожарная часть), дом №11, дом №14 (дом печати Рязанские ведомости), дом №22, дом №22 строение 1 (детский сад №111).
С 9:00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
- улица Колхозная дом №10 корпус 1, дом №12, дом №14, дом №14 корпус 1, дом №16;
- улица Маяковского дом №7а, дом №9 корпус 1.