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17:00, 22 марта 2017 104

Владимиру Трушкину показали фильм «Как не стать обманутым дольщиком»

Владимиру Трушкину показали фильм «Как не стать обманутым дольщиком»

В среду, 22 марта, Владимир Трушкин открыл выставку «Стройиндустрия — 2017». Затем в сопровождении министра строительного комплекса региона Вячеслава Меньшова и председателя областного союза строителей Лемы Шаипова он осмотрел экспозиции участников.

На стенде строительной компании «Зеленый сад» Владимиру Трушкину рассказали о достижениях компании за последний год, новой программе SMART-ипотека и представили фильм «Как не стать обманутым дольщиком». «Надо его по телевизору показать. Что бы все знали», — отметил зампред правительства.

Фильм «Как не стать обманутым дольщиком» рассказывает о подводных камнях, которые надо знать при выборе застройщика и будущей квартиры. «Есть целый ряд ситуаций, при которых приобретение квартиры является рискованным. И наоборот, существуют признаки, указывающие на надежность компании и высокое качество строительства. Мы хотим, чтобы рязанцы четко представляли себе все нюансы и выбирали квартиры не вслепую, а со знанием дела», — рассказали в компании.

Фильм «Как не стать обманутым дольщиком» можно посмотреть на сайте, а также в группах компании «Зеленый сад» в социальных сетях.


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Выходной в Рязани. Что показать гостям

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Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.

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