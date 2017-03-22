Владимиру Трушкину показали фильм «Как не стать обманутым дольщиком»

В среду, 22 марта, Владимир Трушкин открыл выставку «Стройиндустрия — 2017». Затем в сопровождении министра строительного комплекса региона Вячеслава Меньшова и председателя областного союза строителей Лемы Шаипова он осмотрел экспозиции участников.
На стенде строительной компании «Зеленый сад» Владимиру Трушкину рассказали о достижениях компании за последний год, новой программе SMART-ипотека и представили фильм «Как не стать обманутым дольщиком». «Надо его по телевизору показать. Что бы все знали», — отметил зампред правительства.
Фильм «Как не стать обманутым дольщиком» рассказывает о подводных камнях, которые надо знать при выборе застройщика и будущей квартиры. «Есть целый ряд ситуаций, при которых приобретение квартиры является рискованным. И наоборот, существуют признаки, указывающие на надежность компании и высокое качество строительства. Мы хотим, чтобы рязанцы четко представляли себе все нюансы и выбирали квартиры не вслепую, а со знанием дела», — рассказали в компании.
Фильм «Как не стать обманутым дольщиком» можно посмотреть на