В Рязани почти наполовину снизилось число больных гриппом

В Рязани на 47% снизилось число больных гриппом и ОРВИ. По области снижение заболеваемости составило 45%, сообщила
За неделю, с 13 по 19 марта, вирусы гриппа не выделялись, сохранялась тенденция снижения интенсивности процесса заболеваемости.
Учитывая сезонное распространение гриппа и ОРВИ, в целях профилактики гриппа Управление Роспотребнадзора рекомендует:
- избегать тесного контакта с заболевшими людьми;
- поддерживать температурный режим в помещениях, чаще проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, проветривание;
- вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой, гулять на открытом воздухе, при этом одеваться по погоде;
- употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С;
- соблюдать правила личной гигиены, регулярно тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антибактериальным средством;
- соблюдать респираторный этикет (прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания);
- в случае появления признаков заболевания следует обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение, лекарственные препараты принимать по назначениям врача, не заниматься самолечением.
Мониторинг за развитием эпидситуации по ОРВИ и гриппу в Рязанской области продолжается.