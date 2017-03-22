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8:26, 22 марта 2017 81
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В Рязани почти наполовину снизилось число больных гриппом

В Рязани почти наполовину снизилось число больных гриппом

В Рязани на 47% снизилось число больных гриппом и ОРВИ. По области снижение заболеваемости составило 45%, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За неделю, с 13 по 19 марта, вирусы гриппа не выделялись, сохранялась тенденция снижения интенсивности процесса заболеваемости.

Учитывая сезонное распространение гриппа и ОРВИ, в целях профилактики гриппа Управление Роспотребнадзора рекомендует:

  • избегать тесного контакта с заболевшими людьми;
  • поддерживать температурный режим в помещениях, чаще проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, проветривание;
  • вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой, гулять на открытом воздухе, при этом одеваться по погоде;
  • употреблять в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С;
  • соблюдать правила личной гигиены, регулярно тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антибактериальным средством;
  • соблюдать респираторный этикет (прикрывать рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания);
  • в случае появления признаков заболевания следует обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение, лекарственные препараты принимать по назначениям врача, не заниматься самолечением.

Мониторинг за развитием эпидситуации по ОРВИ и гриппу в Рязанской области продолжается.


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