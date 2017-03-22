Уроженец Рязани возглавил Российскую академию наук

Уроженца Рязанской области Валерия Васильевича Козлова назначили исполняющим обязанности президента РАН. Ранее он был вице-президентом академии, со ссылкой на личный источник передает «
Распоряжение о назначении подписал Владимир Фортов, который занимал пост президента РАН с мая 2013 года. Козлов будет занимать этот пост до осени, когда пройдут выборы главы организации.
Они должны были состояться 20 марта, однако перед голосованием все три кандидата — Владимир Фортов, Владислав Панченко и Александр Макаров — сняли свои кандидатуры.
«Панченко и Макаров предложили усовершенствовать процедуру выборов, сделав их прозрачными. Их поддержал и Фортов, признавший, что в действующих правилах есть 2элементы, которые надо подправить»", — говорится в сообщении.
Позднее общее собрание академии проголосовало за перенос выборов на осень. Голосование должно пройти не позднее конца ноября.
Справка
Валерий Васильевич Козлов родился 1 января 1950 года в деревне Костыли Рязанской области. Он специалист в области теоретической механики и ее приложений. Получил ряд фундаментальных результатов по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела, неголономной механики, интегральным инвариантам, вариационным проблемам динамики и теории удара. Главный редактор изданий РАН «Известия академии наук. Серия математическая» и «Регулярная и хаотическая динамика», удостоен различных наград.
Фото с сайта РАН