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14:16, 22 марта 2017 230
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Уроженец Рязани возглавил Российскую академию наук

Уроженец Рязани возглавил Российскую академию наук

Уроженца Рязанской области Валерия Васильевича Козлова назначили исполняющим обязанности президента РАН. Ранее он был вице-президентом академии, со ссылкой на личный источник передает «РИА Новости».

Распоряжение о назначении подписал Владимир Фортов, который занимал пост президента РАН с мая 2013 года. Козлов будет занимать этот пост до осени, когда пройдут выборы главы организации.

Они должны были состояться 20 марта, однако перед голосованием все три кандидата — Владимир Фортов, Владислав Панченко и Александр Макаров — сняли свои кандидатуры.

«Панченко и Макаров предложили усовершенствовать процедуру выборов, сделав их прозрачными. Их поддержал и Фортов, признавший, что в действующих правилах есть 2элементы, которые надо подправить»", — говорится в сообщении.

Позднее общее собрание академии проголосовало за перенос выборов на осень. Голосование должно пройти не позднее конца ноября.

Справка

Валерий Васильевич Козлов родился 1 января 1950 года в деревне Костыли Рязанской области. Он специалист в области теоретической механики и ее приложений. Получил ряд фундаментальных результатов по проблемам точного интегрирования уравнений динамики, устойчивости движения, динамики твердого тела, неголономной механики, интегральным инвариантам, вариационным проблемам динамики и теории удара. Главный редактор изданий РАН «Известия академии наук. Серия математическая» и «Регулярная и хаотическая динамика», удостоен различных наград.

Фото с сайта РАН


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