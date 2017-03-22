Рязанские чиновники подали в суд на владельца котельной дома в Осеннем переулке

Рязанское управление ЧС подало в суд на владельца котельной дома в Осеннем переулке. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
После взрыва дома в Осеннем переулке 23 октября 2016 года провели обследование котельной и установили, что несущие конструкции находятся в аварийном состоянии, из-за чего возможно повторное обрушение стен.
Владельцу котельной направили уведомление в необходимости демонтажа помещения и уборки строительного мусора до 6 ноября 2016 года, однако это не сделали в срок.
Истец сам разобрал и убрал строительный мусор. Управление ЧС просит взыскать с владельца котельной средства, которые ушли на обследование технического состояния и уборку котельной.
Судебное заседание пройдет в четверг, 23 марта.