Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:01, 22 марта 2017 104
 0    0

Рязанский суд запретил выезд из страны не платившему налоги предпринимателю

Рязанский суд запретил выезд из страны не платившему налоги предпринимателю

Московский районный суд Рязани запретил предпринимателю, который не платил налоги, выезд из страны. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

В суд с административным исковым заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из России обратилась налоговая служба по Республике Мордовия.

Известно, что 30 июня и 2 сентября 2016 года судебные приставы возбудили в отношении нарушителя, задолжавшего 31 473 рубля 30 копеек, два исполнительных производства.

«До настоящего времени он не уплатила задолженность по налогу и пени», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил исковые требования налоговой службы и запретил нарушителю выезд из страны до выполнения его обязательств по исполнительным производствам.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:08, 22 марта 2017
Экскурсии, конкурсы и чаепитие. В Рязанском «Политехе» пройдет день открытых дверей
10:01, 22 марта 2017
Рязанский суд запретил выезд из страны не платившему налоги предпринимателю
9:49, 22 марта 2017
Житель Ряжского района незаконно прописал в своем доме двух иностранок
8:26, 22 марта 2017
В Рязани почти наполовину снизилось число больных гриппом 1
20:00, 21 марта 2017
Суд обязал рязанскую фирму выплатить 300 тысяч рублей долга по взносам за капремонт
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

RZN.info представляет десять мифов о детской стоматологии

Корреспондент RZN.info пообщался с врачом-ортодонтом Анастасией Арвачевой и детским врачом-стоматологом Евгением Лавренюком.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 36 753
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 33 100
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 30 998
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 22 747
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 22 669
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Форум