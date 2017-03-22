Рязанский суд запретил выезд из страны не платившему налоги предпринимателю

Московский районный суд Рязани запретил предпринимателю, который не платил налоги, выезд из страны. Об этом сообщила
В суд с административным исковым заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из России обратилась налоговая служба по Республике Мордовия.
Известно, что 30 июня и 2 сентября 2016 года судебные приставы возбудили в отношении нарушителя, задолжавшего 31 473 рубля 30 копеек, два исполнительных производства.
«До настоящего времени он не уплатила задолженность по налогу и пени», — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил исковые требования налоговой службы и запретил нарушителю выезд из страны до выполнения его обязательств по исполнительным производствам.