Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:26, 22 марта 2017 253
 0    0

Рязанцам грозит до десяти лет тюрьмы за хранение наркотиков

Рязанцам грозит до десяти лет тюрьмы за хранение наркотиков

Двоим жителям Рязанской области грозит до десяти лет тюрьмы за хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейским передали информацию о людях, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.

В рамках проверки этих сведений правоохранители остановили на улице Кальная 20-летнего жителя Кораблинского района. При личном досмотре у молодого человека обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил при себе около пяти граммов синтетического наркотика.

На Голенческом шоссе полицейские остановили 40-летнюю рязанку, у которой обнаружили пакетик со светлым порошком. Экспертиза установила, что женщина незаконно хранила при себе 3,7 грамма героина.

В отношении нарушителей возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.


© RZN.info

предыдущая новость
В Солотче сгорели два дома
cледующая новость
В Рюминском пруду нашли труп мужчины
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:06, 22 марта 2017
РНПК оказала помощь трем рязанским больницам
17:06, 22 марта 2017
Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины
17:00, 22 марта 2017
Владимиру Трушкину показали фильм «Как не стать обманутым дольщиком»
16:26, 22 марта 2017
Рязанцам грозит до десяти лет тюрьмы за хранение наркотиков
15:24, 22 марта 2017
Рязанские чиновники подали в суд на владельца котельной дома в Осеннем переулке
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани

Не православием единым. Какие церкви есть в Рязани 2

Какие религиозные конфессии есть в области, в материале RZN.info.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 38 104
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
12:02, 12 марта 2017 33 308
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:52, 17 марта 2017 32 104
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
19:12, 20 марта 2017 23 441
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 23 381
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Форум