Рязанцам грозит до десяти лет тюрьмы за хранение наркотиков

Двоим жителям Рязанской области грозит до десяти лет тюрьмы за хранение наркотиков. Об этом сообщила
В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейским передали информацию о людях, которые могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков.
В рамках проверки этих сведений правоохранители остановили на улице Кальная 20-летнего жителя Кораблинского района. При личном досмотре у молодого человека обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил при себе около пяти граммов синтетического наркотика.
На Голенческом шоссе полицейские остановили 40-летнюю рязанку, у которой обнаружили пакетик со светлым порошком. Экспертиза установила, что женщина незаконно хранила при себе 3,7 грамма героина.
В отношении нарушителей возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ.