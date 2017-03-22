Россияне смогут жаловаться на опасное вождение через приложение

Россияне смогут жаловаться в ГИБДД на опасное вождение через спецприложение для видеорегистраторов. При этом направленный через интернет видеофайл станет основанием для административного штрафа, сообщил
Законопроект, который создаст правовые основания для использования такого приложения, планируется принять в весеннюю сессию. Программа будет защищена от взлома и различных вмешательств. Однако политик уточнил, что ему не известно, на какой стадии сейчас находится ее разработка.
По его словам, ГИБДД уже сейчас «задыхается от количества видеофайлов, которые высылают водители».