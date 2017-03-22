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8:45, 22 марта 2017 54
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Россияне смогут жаловаться на опасное вождение через приложение

Россияне смогут жаловаться на опасное вождение через приложение

Россияне смогут жаловаться в ГИБДД на опасное вождение через спецприложение для видеорегистраторов. При этом направленный через интернет видеофайл станет основанием для административного штрафа, сообщил ТАСС первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Законопроект, который создаст правовые основания для использования такого приложения, планируется принять в весеннюю сессию. Программа будет защищена от взлома и различных вмешательств. Однако политик уточнил, что ему не известно, на какой стадии сейчас находится ее разработка.

По его словам, ГИБДД уже сейчас «задыхается от количества видеофайлов, которые высылают водители».


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