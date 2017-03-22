Экскурсии, конкурсы и чаепитие. В Рязанском «Политехе» пройдет день открытых дверей

В субботу, 25 марта, в 11:00 в
Старшеклассники и их родители смогут подробнее узнать о престижном рязанском вузе: образовательных программах, инновационной и научной деятельности, воспитательной работе, спортивных секциях, вокальных и инструментальных ансамблях, туристических, краеведческих, поэтических объединениях и многом другом.
На мероприятии гостей ждет встреча с директором вуза — Игорем Мурогом, экскурсия по институту, интеллектуальные конкурсы, мастер классы, а в заключение чаепитие в кафе «Политех».
«Если вы хотите, пожить увлекательной студенческой жизнью, получить отличные знания и востребованную специальность, а в дальнейшем сто процентное трудоустройство не только на предприятиях нашего региона, но и по всей России приходите познакомиться с рязанским Политехом», — отметили в вузе.