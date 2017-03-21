В Москве коллектор угрожал «закопать в лесу» мать с семью детьми. Информация появилась в СМИ, сейчас ее проверяют следователи, передает «
Коллектор угрожал семье из-за долгов по ипотечному кредиту. Он присылал матери семерых детей сообщения с обещаниями «закопать в лесу» всю семью.
«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что на мобильный телефон матери несовершеннолетних детей поступают сообщения с угрозами; в тексте получаемых сообщений содержатся угрозы о расправе над ее детьми… Организована доследственная проверка», — отметили следователи.