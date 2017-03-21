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21:41, 21 марта 2017 114
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В Москве коллектор угрожал «закопать в лесу» мать с семью детьми

В Москве коллектор угрожал «закопать в лесу» мать с семью детьми

Фото: Pixabay.com

В Москве коллектор угрожал «закопать в лесу» мать с семью детьми. Информация появилась в СМИ, сейчас ее проверяют следователи, передает «РИА Новости».

Коллектор угрожал семье из-за долгов по ипотечному кредиту. Он присылал матери семерых детей сообщения с обещаниями «закопать в лесу» всю семью.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение о том, что на мобильный телефон матери несовершеннолетних детей поступают сообщения с угрозами; в тексте получаемых сообщений содержатся угрозы о расправе над ее детьми… Организована доследственная проверка», — отметили следователи.


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