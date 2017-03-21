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16:10, 21 марта 2017 312
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Рязанцев попросили высказать мнение о современном городе

Рязанцев попросили высказать мнение о современном городе

Администрация Рязани попросила жителей города ответить на вопрос: «Что такое современный город». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Опрос проведут с 21 марта по 21 апреля. Основная задача проекта — выяснить, что такое, по мнению рязанцев, современный город. На основе данных опроса будет проведен анализ и корректировка стратегических подходов в дальнейшем развитии Рязани.

Для того, чтобы высказать мнение, можно прислать свой ответ в администрацию Рязани (с пометкой «Опрос») по электронной почте. По выходным дням на площади Ленина, Победы и Театральной мнения горожан будут собирать волонтеры проекта — члены молодежной администрации Рязани. Также заполнить анкету опроса рязанцы могут в своих управляющих компаниях, ЖЭУ, ТОСах, по месту работы и учебы.

Возраст участников не ограничен. Ответить на вопрос можно и анонимно. В заполняемых анкетах администрация города просит в обязательном порядке указывать род деятельности или социальный статус.


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