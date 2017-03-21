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18:40, 21 марта 2017 193
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Рязанцам предложат сдавать пластиковые крышки для помощи детдомам

Рязанцам предложат сдавать пластиковые крышки для помощи детдомам

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предложат сдавать пластиковые крышки для помощи детям. Проект «Добрые крышечки» запустит ЭРА, сообщили его представители журналистам во вторник, 21 марта.

Активисты будут собирать крышки и сдавать их как вторсырье, а на вырученные деньги покупать игрушки, спортинвентарь и другие подарки для детских домов. ЭРА рассчитывает решить сразу две задачи: сделать доброе дело и привлечь дополнительное внимание к раздельному сбору мусора.

Проект пока в разработке, о его запуске объявят позже. Собирать крышки планируют в школах, учреждениях и на еженедельных акциях по раздельному сбору.


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