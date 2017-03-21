Рязанцам предложат сдавать пластиковые крышки для помощи детдомам

Рязанцам предложат сдавать пластиковые крышки для помощи детям. Проект «Добрые крышечки» запустит ЭРА, сообщили его представители журналистам во вторник, 21 марта.
Активисты будут собирать крышки и сдавать их как вторсырье, а на вырученные деньги покупать игрушки, спортинвентарь и другие подарки для детских домов. ЭРА рассчитывает решить сразу две задачи: сделать доброе дело и привлечь дополнительное внимание к раздельному сбору мусора.
Проект пока в разработке, о его запуске объявят позже. Собирать крышки планируют в школах, учреждениях и на еженедельных