«Подснежник». В Рязани открылся Межрегиональный фестиваль в поддержку «особенных» детей. Фото

В Рязани открылся Межрегиональный фестиваль «Подснежник» в поддержку «особенных» детей. Торжественное начало состоялось во Всемирный день людей с синдромом Дауна, во вторник, 21 марта, в ТЦ «Круиз».

Вице-мэр Лариса Крохалева отметила, что в этом году фестиваль приобрел статус межрегионального. Он продлится с 21 марта по 2 апреля.

В рамках «Подснежника» пройдут научно-практические конференции, просмотры фильмов, интернет-флешмобы, вебинары и концерт. В нем примут участие специалисты из Рязанской области, Пскова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы.

С полной программой можно ознакомится в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Руководитель родительской организации «Добрые сердца» Элина Мальцева поблагодарила всех пришедших на открытие фестиваля за внимание к непростой теме.

«Ваше внимание и поддержка позволяет нам [родителям] смотреть в будущее наших детей с надеждой на то, что их жизнь будет долгой, интересной и счастливой», — подчеркнула она.

Лариса Крохалева рассказала, что в 2016 году дети с ограниченными возможностями впервые пошли в первые классы общеобразовательных школ Рязани, где они занимаются по адаптированной программе.

«Все дети влились в коллективы. Была проведена большая работа как с учителями, так и с родителями. Мы учимся толерантности, учим этому детей и учимся быть добрее», — заключила вице-мэр.

После торжественного открытия в кинотеатре «Люксор» прошел кинопоказ короткометражного фильма «46/47» (Германия) и документального фильма «Я — Пакитан!» российского режиссера Аси Копичниковой.