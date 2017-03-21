На Северной окружной столкнулись четыре автомобиля. Видео

На Северной окружной столкнулись четыре автомобиля. Инцидент произошел во вторник, 21 марта.
Машины врезались друг в друга по очереди. Информации о пострадавших не поступало.
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На Северной окружной столкнулись четыре автомобиля. Инцидент произошел во вторник, 21 марта.
Машины врезались друг в друга по очереди. Информации о пострадавших не поступало.
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О том, какая в этом году была зима, поведали в МУП «РМПТС», ведь цель их каждодневной работы — обеспечение жителей Рязани теплом в домах.