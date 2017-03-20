Любимов пригласил Никаса Сафронова для совместных проектов в Рязанской области. Об этом сообщила
Врио губернатора и художник встретились в воскресенье, 19 марта. «Мы всегда рады видеть вас на Рязанской земле, надеюсь, что вы примете активное участие в культурной жизни региона», — отметил Любимов. Также он предложил в ближайшее время организовать в Рязани выставку Сафронова.
Художник рассказал, что запланировал провести в Рязанской области мастер-классы и творческие встречи. Кроме того, Сафронов предложил «больше работать с молодежью, которая хочет реализовать свой потенциал».
«Постараюсь вложить в регион как можно больше своих творческих ресурсов. Это честь для любого человека — проявить себя и поделиться опытом с молодым поколением», — поделился художник.
Фото пресс-службы регионального правительства