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13:13, 20 марта 2017 520
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Любимов пригласил Никаса Сафронова для совместных проектов в Рязанской области

Любимов пригласил Никаса Сафронова для совместных проектов в Рязанской области

Любимов пригласил Никаса Сафронова для совместных проектов в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Врио губернатора и художник встретились в воскресенье, 19 марта. «Мы всегда рады видеть вас на Рязанской земле, надеюсь, что вы примете активное участие в культурной жизни региона», — отметил Любимов. Также он предложил в ближайшее время организовать в Рязани выставку Сафронова.

Художник рассказал, что запланировал провести в Рязанской области мастер-классы и творческие встречи. Кроме того, Сафронов предложил «больше работать с молодежью, которая хочет реализовать свой потенциал».

«Постараюсь вложить в регион как можно больше своих творческих ресурсов. Это честь для любого человека — проявить себя и поделиться опытом с молодым поколением», — поделился художник.

Фото пресс-службы регионального правительства


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