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15:51, 19 марта 2017 509
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Cadillac Escalade назвали худшим автомобилем 2017 года

Cadillac Escalade назвали худшим автомобилем 2017 года

Автомобильные эксперты назвали самые худшие автомобили 2017 года. Результаты основаны на итогах краш-тестов и мнений водителей, сообщает автомобильное издание Consumer Reports.

На десятом месте расположился Mitsubishi Mirage. Далее в списке следуют Fiat 500L, Dodge Journey, Chrysler 200 и Maserati Ghibli — все автомобили имеют проблемы с надежностью и не прошли краш-тесты.

У Mercedes-Benz CLA обнаружили проблемы с мотором. Новый Land Rover Discovery Sport не отличается надежностью трансмиссии. Хуже всех на краш-тесте недорожник Cadillac Escalade. В отличие от других автомобилей в своем классе он неповоротлив. Машина оказалась тесной внутри. Этот автомобиль получил жирную «двойку».

Фото Cadillac


© RZN.info

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