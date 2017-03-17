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14:35, 17 марта 2017 139
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Рязанскую компанию наказали за рекламу теленовостей без возрастной маркировки

Рязанскую компанию наказали за рекламу теленовостей без возрастной маркировки

Фото: Pixabay.com

Рязанскую рекламную компанию оштрафовали за билборд канала ТКР. Об этом рассказала замруководителя областного УФАС Яна Ерошина на пресс-конференции в пятницу, 17 марта. По ее словам, на щите с рекламой новостей, стоявшем на трассе у Шумаши, отсутствовала возрастная маркировка.

Канал передал рекламораспростанителю правильный макет, но тот случайно удалил метку, что признал в ходе разбирательства. Штраф наложили на должностное лицо компании.

Сумму в ведомстве не уточнили

Аналогичное нарушение выявили у другой компании, которая рекламировала радио NRJ в газете. Эту фирму, как представителя малого бизнеса, штрафовать не стали, ограничившись предупреждением. Ерошина отметила, что управление впервые воспользовалось такой возможностью, которая появилась в июле 2016 года.


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