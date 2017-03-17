Рязанскую компанию наказали за рекламу теленовостей без возрастной маркировки

Рязанскую рекламную компанию оштрафовали за билборд канала ТКР. Об этом рассказала замруководителя областного УФАС Яна Ерошина на пресс-конференции в пятницу, 17 марта. По ее словам, на щите с рекламой новостей, стоявшем на трассе у Шумаши, отсутствовала возрастная маркировка.
Канал передал рекламораспростанителю правильный макет, но тот случайно удалил метку, что признал в ходе разбирательства. Штраф наложили на должностное лицо компании.
Сумму в ведомстве не уточнили
Аналогичное нарушение выявили у другой компании, которая рекламировала радио NRJ в газете. Эту фирму, как представителя малого бизнеса, штрафовать не стали, ограничившись предупреждением. Ерошина отметила, что управление впервые воспользовалось такой возможностью, которая появилась в июле 2016 года.