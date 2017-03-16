Здравоохранение Рязанской области признали лучшим в ЦФО

Систему здравоохранения Рязанской области признали лучшей в ЦФО. Регион занял седьмое место среди всех субъектов России. Об этом в четверг, 16 марта,
Исследование проводили на основе данных за 2015 год. По сравнению с предыдущим рейтингом за 2013 год позиция региона в российском рейтинге улучшилась на 19 пунктов.
Наивысший балл получили субъекты с наиболее высокими показателями ожидаемой продолжительности жизни населения и снижающимся уровнем смертности, в том числе младенческой. Эксперты также учитывали значения валового регионального продукта на душу населения и процент граждан, ведущих здоровый образ жизни.
«Основной задачей в сфере управления региональным здравоохранением является улучшение работы первичного звена. Чтобы медицинское обслуживание стало качественным и максимально доступным, работа должна строиться по принципу направленности на результат. И конечным критерием ее оценки является демографическая ситуация. В Рязанской области созданы реальные предпосылки для ее улучшения. Работа по укреплению положительных тенденций в демографии будет продолжаться», — отметил врио губернатора Николай Любимов.