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16:07, 16 марта 2017 18
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За три дня более чем на тридцати рязанских улицах провели ямочный ремонт

За три дня более чем на тридцати рязанских улицах провели ямочный ремонт

Фото: Администрация Рязани

За три дня, 13-16 марта, более чем на тридцати рязанских улицах провели ямочный ремонт. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

За этот период выполнена заделка выбоин на отдельных участках улиц:

  • Березовой;
  • Черновицкой;
  • Станкозаводской;
  • Прижелезнодорожной;
  • Забайкальской;
  • Центральной;
  • Московской;
  • Горького;
  • Чапаева;
  • Пожалостина;
  • Шереметьевской;
  • Песоченской;
  • Бронной;
  • Дачной;
  • Солнечной (путепровод);
  • Рязанской;
  • Большой;
  • Бирюзова;
  • Коняева;
  • Фурманова;
  • Советской Армии;
  • Петрова;
  • Братиславской;
  • Садовой;
  • Радищева;
  • Юбилейной;
  • Зафабричной;
  • Птицеводов;
  • Голенчинском шоссе;
  • проезде Речников;
  • Народном бульваре;
  • дороги на поселок Карцево от Черновицкой до ТЭЦ и от М-5 «Урал» до улицы Коняева.

Общая площадь выполненных работ составила более 2 940 квадратных метров.

На тех участках дорожной сети, где в настоящее время применить асфальтобетонную смесь невозможно в связи с погодными условиями, выбоины засыпали щебнем. В частности, это сделали на улицах Карла Маркса и участке дороги от улицы Промышленной до улицы Прижелезнодорожной на общей площади более 174 квадратных метров.


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