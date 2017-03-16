За три дня более чем на тридцати рязанских улицах провели ямочный ремонт

За три дня, 13-16 марта, более чем на тридцати рязанских улицах провели ямочный ремонт. Об этом сообщили на
За этот период выполнена заделка выбоин на отдельных участках улиц:
- Березовой;
- Черновицкой;
- Станкозаводской;
- Прижелезнодорожной;
- Забайкальской;
- Центральной;
- Московской;
- Горького;
- Чапаева;
- Пожалостина;
- Шереметьевской;
- Песоченской;
- Бронной;
- Дачной;
- Солнечной (путепровод);
- Рязанской;
- Большой;
- Бирюзова;
- Коняева;
- Фурманова;
- Советской Армии;
- Петрова;
- Братиславской;
- Садовой;
- Радищева;
- Юбилейной;
- Зафабричной;
- Птицеводов;
- Голенчинском шоссе;
- проезде Речников;
- Народном бульваре;
- дороги на поселок Карцево от Черновицкой до ТЭЦ и от М-5 «Урал» до улицы Коняева.
Общая площадь выполненных работ составила более 2 940 квадратных метров.
На тех участках дорожной сети, где в настоящее время применить асфальтобетонную смесь невозможно в связи с погодными условиями, выбоины засыпали щебнем. В частности, это сделали на улицах Карла Маркса и участке дороги от улицы Промышленной до улицы Прижелезнодорожной на общей площади более 174 квадратных метров.