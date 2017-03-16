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11:09, 16 марта 2017 343
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Водитель мопеда погиб при столкновении с автоцистерной под Рязанью

Водитель мопеда погиб при столкновении с автоцистерной под Рязанью

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Водитель мопеда погиб при столкновении с автоцистерной под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в 16:25 в среду, 15 марта, в селе Мосолово Шиловского района. 43-летний житель Республики Татарстан, управляя автоцистерной «КамАЗ», выезжал с прилегающей территории и пересекал полосу встречного движения, поворачивая налево.

В этот момент по дороге двигался мопед «ORION-100» под управлением 34-летнего местного жителя. Он не успел среагировать на маневр грузовика и врезался в него.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Отмечается, что он ехал без мотошлема.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, и мужчина не имел соответствующей категории на управление этим транспортным средством.


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