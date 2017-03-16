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9:23, 16 марта 2017 174
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«ВКонтакте» запустила приложение VK Live для Android

«ВКонтакте» запустила приложение VK Live для Android

Приложения для прямых трансляций VK Live появилось для устройств на Android. Приложение стало доступно в среду, передает Life.

VK Live позволяет вести прямой эфир на страницу или сообщество в социальной сети «Вконтакте». Пользователи могут запускать собственные трансляции, смотреть чужие, а также общаться комментариями, стикерами или «лайками».

Трансляцию можно монетизировать — пользователи могут получать подарки от посмотревших трансляцию. Приложение для iOS появилось в декабре прошлого года.

Ранее в социальной сети «Вконтакте» появился счетчик просмотров записей. Узнать количество просмотров стало возможно как через веб-версию, так и через приложения.


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