«ВКонтакте» запустила приложение VK Live для Android

Приложения для прямых трансляций VK Live появилось для устройств на Android. Приложение стало доступно в среду, передает
VK Live позволяет вести прямой эфир на страницу или сообщество в социальной сети «Вконтакте». Пользователи могут запускать собственные трансляции, смотреть чужие, а также общаться комментариями, стикерами или «лайками».
Трансляцию можно монетизировать — пользователи могут получать подарки от посмотревших трансляцию. Приложение для iOS появилось в декабре прошлого года.
Ранее в социальной сети «Вконтакте» появился счетчик просмотров записей. Узнать количество просмотров стало возможно как через веб-версию, так и через приложения.