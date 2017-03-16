В Рязани наградили лучших работников торговли. Фото

Горадминистрация отметила лучших работников торговли Рязани. Торжественное вручение наград прошло во Дворце детского творчества, в четверг, 16 марта.
Перед концертом мэр города Олег Булеков осмотрел выставку рязанских ателье одежды и обуви, ювелирных изделий, школы маникюра и парикмахерского искусства.
«Ваша работа с одной стороны очень трудная, потому что каждый из вас работает с людьми, а с другой — интересная и творческая. Каждый из вас художник, который создает красоту и несет ее людям, а красота спасет мир!», — заявил он.
Со сцены Булеков поздравил присутствующих с Днем работника торговли, пожелал успехов и вручил почетные грамоты и благодарности от администрации города.
«Вы делаете мир лучше, создаете его красивым и благоустроенным», — отметил чиновник.
После награждения для присутствующих с концертом выступили воспитанники Дворца детского творчества.