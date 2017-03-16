В России запретят продажу анонимных SIM-карт

На территории России будут запрещены анонимные SIM-карты, передает
Российское правительство будет штрафовать операторов, продающих «безымянные» SIM-карты. По новым правилам, при активации новой «симки» абонент должен будет пройти идентификацию личности, в противном случае связь и интернет не будут работать.
За каждого «безымянного» абонента сотовые операторы будут вынуждены заплатить штраф, размеры которого еще обсуждаются.
Такая реформа была начата потому, что около 70% владельцев SIM-карт не внесены в базу под собственными именем. После обязательной идентификации анонимный интернет уйдет навсегда.