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15:41, 16 марта 2017 208
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В России изменились цены на автомобили 23 брендов

В России изменились цены на автомобили 23 брендов

Сразу 23 автопроизвдителя снизили цены на ряд моделей в России в период с середины февраля по 15 марта, пишет «Российская газета».

Премиальный японский бренд Lexus за последний месяц повысил стоимость отдельных комплектаций седанов ES 200 и ES 250. Рост цены составил не более 0,9%. Кроме того, подорожал пикап Mitsubishi L200, а также максимальный прайс кроссовера этой марки Outlander за счет появления на рынке топовой версии GT Sport.

Некоторые китайские автобренды также изменили цены. Так, популярный у россиян кроссовер Lifan X60 подорожал в пределах 2,6%, а кроссовер X50 — на 0,7-0,8%.

Американский Ford, напротив, снизил стоимость на Focus в кузовах седан, хэтчбек и универсал.


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