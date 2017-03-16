В России изменились цены на автомобили 23 брендов

Сразу 23 автопроизвдителя снизили цены на ряд моделей в России в период с середины февраля по 15 марта, пишет «
Премиальный японский бренд Lexus за последний месяц повысил стоимость отдельных комплектаций седанов ES 200 и ES 250. Рост цены составил не более 0,9%. Кроме того, подорожал пикап Mitsubishi L200, а также максимальный прайс кроссовера этой марки Outlander за счет появления на рынке топовой версии GT Sport.
Некоторые китайские автобренды также изменили цены. Так, популярный у россиян кроссовер Lifan X60 подорожал в пределах 2,6%, а кроссовер X50 — на 0,7-0,8%.
Американский Ford, напротив, снизил стоимость на Focus в кузовах седан, хэтчбек и универсал.