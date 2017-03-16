Студенты Рязанского «Политеха» познакомились с творчеством известных художников

В начале марта в Рязанском областном художественном музее Пожалостина открылась выставка «Образ русской природы».
В среду, 15 марта, в музее прошел семинар со студентами рязанского политехнического института на тему «Пейзаж в русском искусстве XIX — XX веков». В течение нескольких недель студенты 1-3 курсов готовили конкурсные исследовательские проекты о творчестве известных художников. На семинаре озвучили лучшие работы. Их авторы рассказали об Исааке Левитане, о современнике рязанском художнике Викторе Корсакове, живописце и уроженце города Касимова Борисе Александрове.
Так же состоялся показ небольшого фильма об известном маринисте Иване Айвазовском. Директор рязанского политехнического института Игорь Мурог поблагодарил авторов конкурсных проектов за кропотливый труд и пожелал им в будущем продолжить изучение творчества великих русских живописцев.
Также перед студентами выступил известный рязанский художник Виктор Грушо-Новицкий, который поделился секретами своего мастерства и особенностями изображения среднерусского пейзажа.
Семинар закончился знакомством его участников с экспонатами выставки, а так же с другими экспозициями музея.