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9:44, 16 марта 2017 274
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Следователи проверят сообщение о мешавшем работе «скорой» рязанце

Следователи проверят сообщение о мешавшем работе «скорой» рязанце

Следователи проверят сообщение о рязанце, который мешал бригаде скорой помощи увезти своего товарища. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

СМИ опубликовали видео того, как в одном из дворов областного центра водитель Mitsubishi Lancer заблокировал машину «скорой», не давая увезти своего товарища. Пьяный мужчина попытался перенести друга в свою машину, но в результате он оказался на снегу в 15-градусный мороз. Позже мужчину погрузили в карету скорой помощи и увезли.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.


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