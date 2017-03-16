Следователи проверят сообщение о мешавшем работе «скорой» рязанце

Следователи проверят сообщение о рязанце, который мешал бригаде скорой помощи увезти своего товарища. Об этом сообщила
СМИ опубликовали видео того, как в одном из дворов областного центра водитель Mitsubishi Lancer заблокировал машину «скорой», не давая увезти своего товарища. Пьяный мужчина попытался перенести друга в свою машину, но в результате он оказался на снегу в 15-градусный мороз. Позже мужчину погрузили в карету скорой помощи и увезли.
«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.