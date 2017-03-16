Рязанским маршруткам запретили останавливаться на Окском проезде

Рязанские маршрутки перестали останавливаться на Окском проезде у перекрестка с улицей Есенина. Об этом RZN.info рассказали горожане, столкнувшиеся с этим в среду, 15 марта.
В пресс-службе городской администрации RZN.info в четверг пояснили, что официальной остановки там нет: ее не позволяет обустроить недостаточная ширина дороги.
С 1 января действует постановление администрации, которое запрещает всему общественному транспорту сажать и высаживать пассажиров вне остановок. Это сделано для безопасности людей, пояснили в пресс-службе.