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10:40, 16 марта 2017 492
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Рязанских автоворов задержали с поличным

Рязанских автоворов задержали с поличным

В Железнодорожном районе Рязани полицейские с поличным задержали автоворов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ночью в полицию обратился рязанец, заявивший, что во дворе его дома молодые люди устроили «подозрительную возню» около одного из припаркованных автомобилей.

Выехавшие на вызов оперативники обнаружили троих злоумышленников на месте преступления. Нарушители, старшему из которых 21 год, а младшему 18 лет, взломали салон ВАЗ-2109 и демонтировали аудиосистему. В момент задержания один из них уже устанавливал ее на свою машину.

Похищенное изъяли. В отношении автоворов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.


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