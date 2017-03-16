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15:16, 16 марта 2017 183

Рязанские единороссы очистят парки и скверы города

Рязанские единороссы очистят парки и скверы города

Рязанские единороссы очистят парки и скверы города. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Как рассказал председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин, «Единая Россия» откликнулась на инициативу врио губернатора Николая Любимова, о проведении в регионе субботника.

«Активисты партии, а это более 17 тысяч членов и 5 тысяч сторонников, примут участие в мероприятиях по уборке города Рязани и районов области в период с 20 марта по 8 мая», — отметил Фомин.

Особое внимание единороссы уделят санитарной очистке: территорий парков, скверов, мест массового отдыха людей, а также приведению в порядок обелисков и памятников, мест захоронений воинов, павших в Великой Отечественной войне и локальных войнах, благоустройству территорий при домах одиноких участников и ветеранов ВОВ, тружеников тыла.

Участниками субботников станут депутаты — члены фракций «Единая Россия» всех уровней, представители местных и первичных отделений, а также молодогвардейцы.

«К работе по благоустройству будут привлечены все члены партии. Особенно мы опираемся на представителей первичек, которые являются основой „Единой России“», — подчеркнул Фомин.

Также лидер рязанских единороссов отметил, что работы по благоустройству территорий партийцы и молодогвардейцы проводят постоянно, привлекая, в том числе, и представителей общественности.

Также на заседании президиума было принято решение, что субботники в этом году традиционно пройдут и на территории подшефных организаций партии.


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