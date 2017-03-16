Рязанские автоинспекторы выявили у водителей большегрузов 20 нарушений

Рязанские автоинспекторы выявили у водителей большегрузов около 20 нарушений. Проверку провели в рамках профилактической операции «Опасный груз» в среду, 15 марта. Об этом
Автоинспекторы проверили более сотни машин. В большинстве случаев водители, которые перевозят тяжеловесные, крупногабаритные и опасные грузы, управляют транспортными средствами с техническими неисправностями.
Водителей привлекли к административной ответственности. В отношении лиц, организовавших перевозки, возбудили уголовные дела.