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10:31, 16 марта 2017 350
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Рязанская прокуратура потребовала закрыть сайт эскорт-услуг

Рязанская прокуратура потребовала закрыть сайт эскорт-услуг

Прокуратурой Пителинского района потребовала закрыть сайт в интернете, который содержит запрещенную информацию. Она причиняет вред детям, их здоровью и развитию, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры обнаружили сайт, на страницах которого посетителям предлагается информация, создающая образ проституции как приемлемого обществом явления. Кроме того, содержится информация о предоставлении услуг, связанных с проституцией, с указанием телефонов, видов услуг, цен, выбором девушек.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района направила иск в суд о признании сайта запрещенным.


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