Рязанская прокуратура потребовала закрыть сайт эскорт-услуг

Прокуратурой Пителинского района потребовала закрыть сайт в интернете, который содержит запрещенную информацию. Она причиняет вред детям, их здоровью и развитию, сообщила
В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры обнаружили сайт, на страницах которого посетителям предлагается информация, создающая образ проституции как приемлемого обществом явления. Кроме того, содержится информация о предоставлении услуг, связанных с проституцией, с указанием телефонов, видов услуг, цен, выбором девушек.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура района направила иск в суд о признании сайта запрещенным.