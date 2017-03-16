Рязанка не смогла взыскать с дорожников компенсацию за ДТП на «разбитом» участке трассы

Рязанка не смогла взыскать с дорожников компенсацию за ремонт ее автомобиля, который пострадал в результате ДТП на «разбитом» участке трассы. Она подала в суд на ООО «Шиловское Хозрасчетное дорожное передвижное механизированное управление», сообщила
По заявлению истицы, в сентябре 2015 года она попала в аварию на дороге, которую ремонтировало «Шиловское ХДПМУ». В ходе заделки выбоин и просадок часть гравия была рассыпана на проезжей части. Рабочие не установили дорожные знаки и не убрали мусор с проезжей части.
В связи с этим рязанка попросила взыскать с ответчика сумму причиненного ей материального ущерба, связанного с ремонтом автомобиля.
«В возбуждении дела об административном правонарушении отказано в связи с отсутствием в действиях состава административного правонарушения», — говорится в сообщении.
Фото autocentre.ua