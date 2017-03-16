Рязанец застрелил собаку из охотничьего ружья. Видео

В Рязани мужчина застрелил дворовую собаку из охотничьего ружья. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «
Инцидент произошел во вторник, 14 марта, в Торговом городке.
Ночью местные жители услышали выстрелы и визг собаки, после чего вызвали полицию.
Рязанец сделал около десяти выстрелов из ружья. Приехавшие полицейские быстро установили обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего. В настоящее время мужчину задержали, оружие изъяли.
По данному факту правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).