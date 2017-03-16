Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:32, 16 марта 2017 63
 0    0

Рязанец застрелил собаку из охотничьего ружья. Видео

Рязанец застрелил собаку из охотничьего ружья. Видео

В Рязани мужчина застрелил дворовую собаку из охотничьего ружья. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».

Инцидент произошел во вторник, 14 марта, в Торговом городке.

Ночью местные жители услышали выстрелы и визг собаки, после чего вызвали полицию.

Рязанец сделал около десяти выстрелов из ружья. Приехавшие полицейские быстро установили обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего. В настоящее время мужчину задержали, оружие изъяли.

По данному факту правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:32, 16 марта 2017
Рязанец застрелил собаку из охотничьего ружья. Видео
11:09, 16 марта 2017
Водитель мопеда погиб при столкновении с автоцистерной под Рязанью
9:18, 16 марта 2017
Сбитый на Московском пешеход переходил дорогу на «красный»
20:43, 15 марта 2017
В Московском районе Рязани сбили пешехода. Фото
19:56, 15 марта 2017
«Скорая» не проехала к умирающей из-за плохой дороги в Псковской области
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Живущее в сети. Откуда берется интернет

Живущее в сети. Откуда берется интернет

Интернет уже давно стал настолько привычным понятием, что мы не задумываясь говорим о работе в нем «выложи», «скачай», «посмотри».

Популярное
Комментируемое
Новое
14:52, 7 марта 2017 52 960
Любимов раздал цветы рязанкам на городской улице. Фото 2
14:26, 2 марта 2017 41 581
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж 1
14:59, 7 марта 2017 37 722
Любимов впервые появился на рязанской публике вместе с женой. Фото 4
12:02, 12 марта 2017 29 348
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
17:09, 2 марта 2017 15 727
Любимов впервые встретился с главами рязанских районов. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы голосуете в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум