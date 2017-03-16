Рязанец заплатит штраф за неухоженный участок. Об этом в четверг, 16 марта,
Участок площадью 70 гектаров находится в районе деревни Степановка Михайловского района. Специалисты установили, что он зарос сорняками на 70%. Землю не использовали для сельскохозяйственных работ более трех лет.
Владельца участка признали виновным в административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 8.7 и частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу.