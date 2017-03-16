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13:47, 16 марта 2017 664
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Рязанец повредил машину и обвинил в этом эвакуатор

Рязанец повредил машину и обвинил в этом эвакуатор

Фото: Pixabay.com

Рязанец повредил машину и обвинил в этом эвакуатор. Он пытался отсудить компенсацию за неправильную транспортировку автомобиля. Об этом говорится в пресс-релизе Железнодорожного районного суда.

В ночь с 16 на 17 апреля 2016 года с одной из рязанских улиц на штрафстоянку эвакуировали Chevrolet Cruze. Как рассказал хозяин машины, на следующий день он обнаружил скол на правой передней двери. Затем он заметил, что при движении автомобильный компьютер показывает неисправность двигателя, из-за чего машина стала терять мощность.

В автосервисе «Алва» у Chevrolet Cruze обнаружили механическое повреждение: один из крепежных болтов насквозь пробил коробку передач, в связи с чем вытекло масло. Это привело к полной негодности коробки передач и двигателя.

Владелец машины обратился в суд, чтобы взыскать с ООО «Авто Гарант» возмещение ущерба. По его мнению, автомобиль повредили при эвакуации на штрафстоянку.

Экспертиза показала, что указанные истцом повреждения произошли из-за установления им самим дополнительной защиты, не предусмотренной производителем, то есть машину повредили в ходе эксплуатации, а не транспортировки.

Суд отказал владельцу Chevrolet Cruze в иске.


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