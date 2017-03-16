Рязанцы помогли полицейским обнаружить полкило наркотиков

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» рязанцы передали полицейским сведения, которые помогли им обнаружить более чем полкило наркотиков. Об этом сообщила
Запрещенные вещества изъяли у жителей Ряжска, Спасска, а также села Казачья Слобода Шацкого района.
На улице Ряжска полицейские остановили 22-летнего молодого человека, у которого при личном досмотре обнаружили 120 граммов марихуаны. В Спасске по месту жительства 40-летнего горожанина нашли пакет 109 граммами марихуаны. А в селе Казачья Слобода 39-летний местный житель сушил у себя дома коноплю. У него изъяли 328 граммов наркотика.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.