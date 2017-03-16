Рязанцев пригласили в ТРЦ «Премьер» на акцию «Счастливая суббота»

В субботу, 18 марта, в ТРЦ «Премьер» с 11:00 до 16:00 пройдет акция «Счастливая суббота».
На мероприятии посетители смогут выбрать понравившейся квартиры из более, чем 60 жилищных комплексов в разных районах города.
«Вашему вниманию будут представлены квартиры от семи ведущих застройщиков региона. Здесь же можно будет получить консультацию и подать заявку на ипотечный кредит Сбербанка», — говорится в сообщении.
Также рязанцы получат сувениры от организаторов.
Акция пройдет на третьем этаже ТРЦ «Премьер» в ресторане «Бифранчо».