Рязанца задержали за незаконную торговлю сим-картами. Видео

Рязанца задержали за незаконную торговлю сим-картами с «красивыми» номерами. Об этом сообщила
Полицейские обнаружили, что на из одной популярных интернет-площадок, предназначенных для торговли подержанными товарами, предлагают приобрести сим-карты с «красивыми» номерами. В ходе проверки выяснилось, что продавец работал без оформления лицензии или соглашения с каким-либо официальным представителем сотовой компании.
Определив место сделки мошенника и очередного покупателя, оперативники задержали 23-летнего рязанца, который уже привлекался к ответственности за аналогичную деятельность.
В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 13.29 КоАП РФ. Правоохранители выясняют все каналы незаконного распространения сим-карт.