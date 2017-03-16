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8:21, 16 марта 2017 126
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Рязанца задержали за незаконную торговлю сим-картами. Видео

Рязанца задержали за незаконную торговлю сим-картами. Видео

Рязанца задержали за незаконную торговлю сим-картами с «красивыми» номерами. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские обнаружили, что на из одной популярных интернет-площадок, предназначенных для торговли подержанными товарами, предлагают приобрести сим-карты с «красивыми» номерами. В ходе проверки выяснилось, что продавец работал без оформления лицензии или соглашения с каким-либо официальным представителем сотовой компании.

Определив место сделки мошенника и очередного покупателя, оперативники задержали 23-летнего рязанца, который уже привлекался к ответственности за аналогичную деятельность.

В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 13.29 КоАП РФ. Правоохранители выясняют все каналы незаконного распространения сим-карт.


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