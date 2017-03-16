Рязанца оштрафовали за распространение нацистской символики в сети

По постановлению прокурора жителя Михайловского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов в сети. Об этом сообщила
Нарушения выявили в рамках взаимодействия прокуратуры и УФСБ России по Рязанской области.
Правоохранители исследовали материалы в соцсети и обнаружили, что обвиняемый разместил на своей странице изображение нацистской атрибутики, а также символики экстремистских организаций сходной с нацистской символикой до степени смешения. Эти материалы были свободными для просмотра и скачивания другими пользователями.
В отношении нарушителя вынесли постановление об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3 КоАП РФ.
Свою вину гражданин признал. Михайловским районным судом Рязанской области ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.