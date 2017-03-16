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13:19, 16 марта 2017 258
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Рязанца оштрафовали за распространение нацистской символики в сети

Рязанца оштрафовали за распространение нацистской символики в сети

По постановлению прокурора жителя Михайловского района оштрафовали за распространение экстремистских материалов в сети. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения выявили в рамках взаимодействия прокуратуры и УФСБ России по Рязанской области.

Правоохранители исследовали материалы в соцсети и обнаружили, что обвиняемый разместил на своей странице изображение нацистской атрибутики, а также символики экстремистских организаций сходной с нацистской символикой до степени смешения. Эти материалы были свободными для просмотра и скачивания другими пользователями.

В отношении нарушителя вынесли постановление об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3 КоАП РФ.

Свою вину гражданин признал. Михайловским районным судом Рязанской области ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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