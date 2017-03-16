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10:11, 16 марта 2017 329
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Раздельный сбор мусора доступен одному рязанцу из пятисот — «Гринпис»

Раздельный сбор мусора доступен одному рязанцу из пятисот — «Гринпис»

Рязань оказалась среди аутсайдеров по доступности раздельного сбора мусора. Greenpeace опубликовал свой рейтинг в среду, 15 марта.

В исследование вошли 160 крупнейших российских городов. Активисты выяснили количество стационарных контейнеров для раздельного сбора и их отношение к населению. Найти данные удалось по 89 населенным пунктам.

Рязань заняла 87-е место. Согласно исследованию, необходимой инфраструктурой обеспечены 0,2% горожан. Ниже показатель только в Ульяновске и Чите — 0,1%. Меньше процента он оказался также в Кемерове, Салавате и Красноярске.

Лидируют Саранск (80%), Мытищи и Оренбург. Москва заняла 40-е место, Санкт-Петербург — 48-е.

Среднее значение по 89 изученных городам — 9,2%.

Напомним, Экологический рязанский альянс еженедельно проводит в разных местах акции по раздельному сбору.


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