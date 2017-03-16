Продукцию рязанских хлебозаводов назвали «Лучшим хлебом России-2017»

Муниципальные предприятия Рязани «Хлебозавод №1» и «Хлебозавод №3» отметили престижными отраслевыми наградами Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России-2017». Об этом сообщила на
Результаты профессионального состязания подвели в Москве в рамках XXIII Международной специализированной выставки «Современное хлебопечение-2017», которая проходила с 13 по 16 марта.
В частности, хлебозавод №1 в номинации «Хлеб ржано-пшеничный» за хлеб «Мариинский» получил Большой Кубок, а также Малый Кубок за булку «Рябинушка» в номинации «Изделия хлебобулочные, обогащенные витаминами и (или) минеральными веществами».
Впервые представленный на конкурсе хлеб «Столичный» рязанского хлебозавода №3 наградили дипломом II степени к Малому Кубку в номинации «Хлеб ржано-пшеничный».