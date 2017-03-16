«Почта России» перекрыла наркоканал из Перу

Служба безопасности «Почты России» и сотрудники Шереметьевской таможни перекрыли международный наркоканал из Перу. Его участники отправляли в Россию и распространяли на ее территории «синтетику» и психотропные вещества. Об этом говорится в пресс-релизе почтового оператора.
При получении посылки задержали 43-летнего москвича. В ней находились одиннадцать пластиковых бутылок с растворенными в жидкости концентратами наркотиков общим весом более двух килограммов.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ…»). В настоящее время устанавливают сообщников и дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.