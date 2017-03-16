Минздрав предложил запретить свободную продажу табака в России. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает
Новая концепция ведомства предполагает сделать табак товаром, запрещенным к свободной продаже.
В Минздраве планируют «снизить распространенность потребления табака среди населения РФ до 1%" к 2035 году.
Ранее Минздрав сообщил, что из новой версии концепции изъяты указания на конкретные ставки акцизных налогов, «поскольку такие ставки устанавливаются налоговым законодательством».
Отмечается, что «концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу» предусматривает, в частности, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, а также возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика.